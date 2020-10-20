Tarihin en yakışıklı başkanıyım!

Burada gerçekleştirdiği mitingde Demokrat başkan adayı Joe Biden’a yüklenen Trump, “Tarihin en kötü başkan adayına karşı yarışıyorum. Kaybettiğimi düşünebiliyor musunuz? Kaybedersem tarihin en kötü adayına karşı kaybetmiş olurum. Çok yetenekli bir adaya karşı yarışmayı tercih ederdim” dedi. Trump, eşi Melania ile arasında geçen bir diyaloğu da seçmenlere aktardı. Trump, “First Lady’e sordum, ‘tarihin en yakışıklı başkanı ben miyim?’ diye. O da ‘Evet kesinlikle’ dedi. Trump, “Kim beni geçebilir diye sorduğumda, ‘Kennedy yakışıklıydı ama asla senin gibi değil’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ardından Kaliforniya’daki Newport Sahili’nde bir bağış etkinliğine katılan Trump, “Biden ailesi bir suç örgütüdür” dedi.

Öte yandan Başkan Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir kilisede kutsandı. Hepsi de Kovid-19 geçiren Başkan Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ve Beyaz Saray Başdanışmanı Hope Hicks, Uluslararası Las Vegas Kilisesi’nin kapalı salonunda düzenlenen ve yüzlerce kişinin bulunduğu ayine maskesiz katıldı. Trump’a seslenen kilise liderleri, “Tanrı bana dedi ki, ‘Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım’” gibi kehanetlerde bulundu.

Teker teker saydı

ABD tarihinin en zengin başkanı olan Trump, kutsandığı kiliseye bağış yaptı. Ayin sırasında cebinden çıkardığı 20 dolarlık banknotları sayan Trump, 160 doları bağış kovasına attı.

‘Beklemeyin’

Başkan Donald Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden ise seçim etkinliği için bulunduğu Kuzey Carolina’da seçmelere bir an önce oy kullanma çağrısı yaptı. Joe Biden, yakalanan ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, “Beklemeyin, bugün oy kullanın” dedi. ABD’de yaklaşık 28 milyon seçmen ya posta yoluyla ya da belirlenmiş oy verme merkezlerine giderek tercihlerini belirtmiş durumda.