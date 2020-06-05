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05.06.2020 - 07:00 |

Tartışmalı yasa geçti

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde tartışmalı yasa dün kabul edildi. Hong Kong Yasama Konseyi, 4 gün süren tartışmaların ardından, Çin Milli Marşı’na saygısızlığı ve hakareti yasaklayan, ayrıca bu tür hareketlere karışanlara hapis cezası getiren yasayı kabul etti. Yasa, Çin yanlısı 41 delegenin lehte oyuyla kabul edildi.

Tartışmalı yasa geçti

 

Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri’nde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong’da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında, taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı. Yasa Çin hükümetinin, Hong Kong’daki nüfuzunu pekiştirecek adımlardan biri olarak görülüyor.

Yasama Konsey’indeki İçişleri Komitesi’nde, Çin Milli Marşı tasarısının muhalif delegelerce oyalanarak yasalaşmasının engellenmesi Çin hükümetinin tepkisini çekiyordu. Bunun üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’in çıkardığı düzenlemelerle geçen ay Yasama Konseyinde İçişleri Komitesi Başkanlık Seçimi yapılmış ve komitenin başına Çin yanlısı delege Starry Lee seçilmişti. Lee’nin ilgili komitenin başına getirilmesi, Çin’in uzun süredir beklediği tasarısının yasalaşmasının önünü açmıştı.

Yasanın Tiananmen olaylarının 31’inci yıl dönümünde geçirilmesi de dikkat çekti.

Yasağa rağmen anma

Dün Tiananmen olaylarının 31. yıl dönümüydü. Hong Konglular, Pekin yönetiminin yasağına rağmen Tiananmen olaylarında hayatını kaybeden demokrasi yanlıları anısına toplandı. Ayrıca Hong Kong Yasama Konseyi’ndeki muhalifler de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Hong Konglular ellerinde mumlarla şehir merkezinde bir parka girerek Tiananmen olaylarının yıl dönümü için bir araya geldi. Protesto yasağını denetlemek için kent genelinde 3 binden fazla çevik kuvvet polisi görevlendirildi.

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