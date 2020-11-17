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17.11.2020 - 14:46 | | İHA

Tayland polisinden monarşi karşıtı protestolara müdahale

Tayland’da çevik kuvvet, milletvekilleri anayasadaki olası değişiklikleri tartışırken parlamento binasının dışındaki dikenli tel barikatları aşmaya çalışan hükümet ve monarşi karşıtı protestoculara tazyikli su sıktı.

Tayland polisinden monarşi karşıtı protestolara müdahale

Tayland’da Temmuz ayından bu yana devam eden hükümet ve monarşi karşıtı protestolarda tansiyon giderek yükseliyor. Tayland parlamentosu anayasada yapılması planlanan değişiklikleri tartışırken; polisin, bölgenin 50 metre yakınındaki tüm gösterileri yasaklamasına aldırmayan yüzlerce insan parlamento binasının dışında toplandı. Parlamentonun dışında barikat kuran çevik kuvvet polisi, dikenli tel barikatları aşmaya çalışan protestoculara tazyikli su sıktı.
Protestocuların hedefinde, eski bir ordu yöneticisi olan Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha var. Protestocular; Prayuth’un görevden alınmasını ve Tayland’ın eski cuntası tarafından hazırlanan anayasada, monarşinin yetkilerini kısıtlayacak reformların yapılmasını talep ediyorlar.

Basında yer alan görüntülerde, kask ve maskelerle gelen hükümet karşıtı protestocuların barikatları aşmaya çalıştığı ve polise renkli duman bombaları attığı görülüyor. Görüntülerin devamında, polis, saldırılara tazyikli suyla karşılık veriyor.

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