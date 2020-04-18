Tayland'da caddeyi filler bastı!

Tayland’ın Chachoengsao bölgesinde, yavru ve yetişkin fillerden oluşan sürüsü kent merkezine ilerledi. Trafiğin kilitlenmesine neden olan fil sürünün geçişi vahşi yaşam yetkililerini harekete geçirdi.
Vahşi yaşam yetkilileri tarafından bir haftadır takip altına alınan fil sürüsü üllkede paniğe neden oldu. Yetkilier fil sürüsünden başa çıkamayacağını anlayınca durumu polise bildirdi. Trafik polisleri fil sürüsünün caddede herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için tarfikte önlem aldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye genelinde denetim!İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.