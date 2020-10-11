Tayland'da katliam gibi kaza: 17 ölü, en az 30 yaralı

Başkent Bangkok'un yaklaşık 50 kilometre doğusunda, bir yolcu otobüsü Chachoengsao eyaletindeki bir tapınağa giderken trenle çarpıştı. Polis yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar ölü sayısı 17" dedi.

Vali Maitree Tritilanond gazetecilere verdiği demeçte, şimdiye kadar yaklaşık 29 kişinin yaralandığını söyledi. Kurtarma görevlileri çarpışma sırasında yan devrilip üstü açılan otobüsü kaldırmak için vinç ihtiyacı olduğunu açıkladı. Ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor.