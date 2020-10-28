MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tayvan Boğazı’nda tansiyon yükseliyor
ABONE OL
28.10.2020 - 07:00 |

Tayvan Boğazı’nda tansiyon yükseliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’a 2.370 milyar dolar değerinde Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili mühimmat ve ekipmanın satışına onay verdi.

Tayvan Boğazı’nda tansiyon yükseliyor

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 2 milyar 370 milyon dolar olan 100 adet Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili ekipmantların satışına onay verilmesine karar verdi” denildi. ABD, geçen hafta da Tayvan’a 1,8 milyar dolar değerinde F-16 uçaklarında kullanılan füze ve HIMARS roket sistemlerinin satışına onay vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Çin’den sert tepki geldi. Çin hükümeti, Tayvan’a 1.8 milyar dolarlık silah satışına onay veren Trump yönetimine misilleme yapacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Lockheed Martin, Boeing ve Raytheon dahil silah satışına dahil olan tüm Amerikan şirketleri ve vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Gelişmelerin iki ülke ilişkilerindeki gerilimi artırabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün kandil mi, bugün ne kandili? (28 Ekim 2020 Çarşamba)

Bugün kandil mi, bugün ne kandili? (28 Ekim 2020 Çarşamba)

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

PKK’lı teröristlerin ‘paramotor’ oyunu

PKK’lı teröristlerin ‘paramotor’ oyunu

Sıradaki Haber