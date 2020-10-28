Tayvan Boğazı’nda tansiyon yükseliyor

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 2 milyar 370 milyon dolar olan 100 adet Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili ekipmantların satışına onay verilmesine karar verdi” denildi. ABD, geçen hafta da Tayvan’a 1,8 milyar dolar değerinde F-16 uçaklarında kullanılan füze ve HIMARS roket sistemlerinin satışına onay vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Çin’den sert tepki geldi. Çin hükümeti, Tayvan’a 1.8 milyar dolarlık silah satışına onay veren Trump yönetimine misilleme yapacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Lockheed Martin, Boeing ve Raytheon dahil silah satışına dahil olan tüm Amerikan şirketleri ve vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Gelişmelerin iki ülke ilişkilerindeki gerilimi artırabileceği belirtiliyor.