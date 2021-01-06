Teorilerle dolu mektupları çıktı

İntihar bombacısı olan ve olay yerinde ölen Warner, mektuplarında ‘kertenkele insanlar’ olarak tanımladığı uzaylıların insanları kontrol etmeye çalıştığını ve 2011’den beri uzaylıların dünyaya saldırılar düzenlediğini öne sürüyor. Mektuplarında, insan DNA’sını uzaylıların değiştirdiğini söyleyen Warner, basının uzaylı istilasını gizlediğini belirtiyor. Polis, ‘Her şeyin bir illüzyondan olduğunu’, ‘ölüm diye bir şey olmadığını’ ve ‘5G’nin insanları öldürdüğünü’ yazan Warner’ın mektuplarından hükümet karşıtı görüşler beslediğinin anlaşıldığını söyledi.