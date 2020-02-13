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13.02.2020 - 07:00 |

Tepki çeken reklam! ‘Ne çavdar ne köfte bizim...’

İsveç’in başkenti Stockholm merkezli havayolu şirketi SAS’ın (İskandinav Hava Yolları) kültürel etkileşime vurgu yapmak amacıyla hazırladığı reklam filmi, gelen tepkiler nedeniyle yayından kaldırıldı.

Tepki çeken reklam! ‘Ne çavdar ne köfte bizim...’
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

 

Danimarka, İsveç ve Norveç’i kapsayan reklamda “Gerçekten İskandinav olan nedir?” sorusuna “Hiçbir şey” yanıtı veriliyor.
Sosyal medyada eleştirilen reklamda, çavdar ekmeği ve İsveç köftesinin Türkiye’den, demokrasinin Yunanistan’dan, yel değirmenlerin İran’dan, bisiklet kültürün Almanya’dan ve meyan kökü şekerlemelerin Çin’den kopya edilerek kendi değerleriymiş gibi lanse edildiği ifade ediliyor. Reklamı YouTube hesabında yayınlayan şirket amaçlarını farklı ülkelere seyahat etmenin zenginliğine dikkat çekmek olarak açıkladı.

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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