Tepki çeken reklam! ‘Ne çavdar ne köfte bizim...’

Danimarka, İsveç ve Norveç’i kapsayan reklamda “Gerçekten İskandinav olan nedir?” sorusuna “Hiçbir şey” yanıtı veriliyor.

Sosyal medyada eleştirilen reklamda, çavdar ekmeği ve İsveç köftesinin Türkiye’den, demokrasinin Yunanistan’dan, yel değirmenlerin İran’dan, bisiklet kültürün Almanya’dan ve meyan kökü şekerlemelerin Çin’den kopya edilerek kendi değerleriymiş gibi lanse edildiği ifade ediliyor. Reklamı YouTube hesabında yayınlayan şirket amaçlarını farklı ülkelere seyahat etmenin zenginliğine dikkat çekmek olarak açıkladı.