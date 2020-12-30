Tepkiye rağmen gönderiliyorlar!

“Dhaka Tribune”de yer alan habere göre, 1804 Arakanlı Müslüman, Bangladeş donanmasına ait 7 gemiyle Bhasan Char Adası’na doğru yola çıktı. Bangladeş, aralık başında 1642 kişiden oluşan ilk grubu Ada’ya yerleştirmişti.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox’s Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char’a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada’nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.