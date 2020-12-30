MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tepkiye rağmen gönderiliyorlar!
ABONE OL
30.12.2020 - 07:00 |

Tepkiye rağmen gönderiliyorlar!

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Arakanlı Müslüman mültecilerin ikinci grubunu ıssız Bhasan Char Adası’na gönderdi.

Tepkiye rağmen gönderiliyorlar!

 

“Dhaka Tribune”de yer alan habere göre, 1804 Arakanlı Müslüman, Bangladeş donanmasına ait 7 gemiyle Bhasan Char Adası’na doğru yola çıktı. Bangladeş, aralık başında 1642 kişiden oluşan ilk grubu Ada’ya yerleştirmişti.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox’s Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char’a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada’nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet