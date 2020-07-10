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10.07.2020 - 07:00 | | HASEKE/ANKARA AA

Teröristler Haseke’de 400 genci alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Haseke’de sivillere hayatı zindan ediyor. Kente giriş ve çıkışları kapatan teröristler, 400 genci zorla silah altına aldı. Aileler, çocuklarını kurtarmaya çalışıyor

Teröristler Haseke’de 400 genci alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Haseke’de son bir haftada 400 genci zorla silah altına almak için alıkoydu. YPG/PKK’lı teröristler, Suriye’de işgalinde tuttukları bölgelerde yaşayan sivillere hayatı zindan etmeyi sürdürüyor. Baas rejimi yöntemlerine başvurarak bir yandan baskı ve silah gücüyle halkı yıldırmaya çalışan teröristler, bir yandan da hain planlarına sivilleri alet etmeyi amaçlıyor.

Kurtulmaya çalışıyorlar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK’lı teröristler işgal ettikleri bölgelerde 18-35 yaşlarındaki kişileri alıkoymaya hız verdi. YPG/PKK’lı teröristler bu kapsamda ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ve kırsalındaki Kamışlı, Amude ve Malikiyye ilçeleri ile Dırbasiye beldesindeki gençleri yakalamak için devriyelerini sıklaştırdı.

Örgütün kontrol noktalarında ise yaya ve araçlar durdurularak kimlik ve yaş kontrolü yapılıyor.

Kaynaklar, teröristlerin ayrıca Haseke’deki söz konusu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını kapatarak gençlerin kaçmasını engellediğini kaydetti.

Terör örgütü böylece son bir haftada sadece Haseke ilinde 400 genci rastgele yakalayarak, zorla silah altına aldı.

Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara  başvuruyor. YPG/PKK Suriye’de kaçırdığı veya alıkoyduklarının beyinlerini  ideolojik olarak yıkayarak silahlı eğitim verirken, kaçmayı düşünenleri ise  tehdit ediyor.

Kız çocukları da hedef

Terör örgütü, ayrıca son 1.5 aydır da çocukları kaçırmaya yoğunlaştı. Bu ay içerisinde ikisi kız 4 çocuk teröristlerce kaçırılarak silah altına alınmıştı.

Geçen ayda da YPG/PKK 11-17 yaşlarında çok sayıda kız çocuğunu kaçırarak ailelerinden koparmıştı.

Çocuklarından haber alamayan aileler, yavrularının serbest bırakılmasını bekliyor.                          

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