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29.05.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Test robotu

Danimarka’da Güney Danimarka Üniversitesi’nden bilim insanları Kovid-19 testini gerçekleştirecek robot geliştirdi.

Test robotu
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Prototip test robotunun yaz aylarına doğru ülkede kurulan çadır hastanelerde denenmeye başlanacağı belirtildi. Robotun pandemi döneminde yoğun çalışan sağlık çalışanlarının yükünü azaltacağı belirtiliyor. Prof. Thiusius Rajaeth Savarimuthu robotun ilk testi kendisine yaptığını söyledi. 

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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