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24.05.2020 - 08:34 | | AA

TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gana'daki ihtiyaç sahiplerine 1000 adet gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan Gana'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren tarafından, Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Kalkınma Bakanı Mustapha Abdul-Hamid, Gana Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda Devlet Bakanı Abu-Bakar Saddique Boniface, Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah, Doğu Bölgesi İmamı Yusuf Amdani Suleimana, Gana Müftülüğü ve Kuzey Ayawaso Belediyesi yetkililerine 1000 adet gıda paketi teslim edildi.

Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insani diplomasinin Türkiye'nin dış politikasının önemli bir unsurunu oluşturduğunu, bu alanda öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en cömert donör ülke olduğunu vurgulayan Ulueren, bu başarısında TİKA'nın kuşkusuz önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Ulueren, Afrika kıtasında 15 koordinasyon ofisiyle faaliyet gösteren TİKA'nın ihtiyacı olan kıta ülkelerine kapasite geliştirme, teknik ve kalkınma yardımları sağladığını aktardı.

Büyükelçi Ulueren, Türkiye Diyanet Vakfı da dahil çeşitli Türk sivil toplum kuruşlarının desteğiyle ramazan ayı boyunca Gana'nın farklı bölgelerinde 3 bin aileye gıda yardımında bulunduğunu kaydetti.

Gana Az Gelişmiş Bölgeler ve Zongo Kalkınma Bakanı Abdul-Hamid de Türkiye'nin Afrika kıtasındaki Müslüman nüfusa yönelik desteği nedeniyle şükranlarını sundu.

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