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29.09.2020 - 23:47 | | DHA

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Kız bebek bekliyorlardı...

İngiltere'de Hayley Sexton (33) adlı anne, doktorların doğum öncesi yapılan iki ultrasonda da kız bebek dünyaya getireceğini söylemesine rağmen erkek bebek doğurdu. Bebek odasını pembeye boyayan ve tüm kıyafetleri pembe alan anne Sexton, şaşkın olduğunu söyledi.

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Kız bebek bekliyorlardı...

İngiltere'de tıp dünyasını şaşkına çeviren bir doğum gerçekleşti. Durham ilçesinde yaşayan Hayley Sextona, hamilelik döneminde yaptırdığı iki ultrasonda da doktorlar tarafından kız bebek dünyaya getireceği söylendi. Anne Sexton, doğumdan sonra bebeğini kucağına aldığında ise erkek bebek dünyaya getirdiğini öğrendi. Ancak Sexton, kız bebek dünyaya getireceğini öğrendiğinde, bebek odasını pembeye boyamış ve tüm kıyafetleri pembe renkte almıştı.

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN İLGİNÇ TECRÜBEYDİ"

İngiliz medyasında konuşan Sexton, Yaşadığım en ilginç tecrübeydi. Başta tam olarak anlayamadım. Çok garipti çünkü hamilelik dönemimde erkek bebek dünyaya getireceğime dair rüyalar görüyordum. Babam, Ya erkek doğarsa? diye şaka yapıyordu ve bu gerçekleşti. Doğumdan sonra annemi aradım, bana inanmadı ifadelerini kullandı.

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