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26.09.2020 - 15:19 | | AA

Togo’da hükümet düştü

Togo’da Başbakan Komi Selom Klassou hükümeti istifa etti.

Togo’da hükümet düştü

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Klassou hükümetinin Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'ye istifasını sunduğu duyuruldu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul ettiği bildirildi.

Yeni hükümetin birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.

Komi Selom Klassou, 2015'ten bu yana Başbakanlık görevini yürütüyordu.

 

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