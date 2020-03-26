MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tokyo Valisi'nden 'evden çıkmayın' çağrısı
ABONE OL
26.03.2020 - 00:04 | | AA

Tokyo Valisi'nden 'evden çıkmayın' çağrısı

Japonya'da Tokyo Valisi Yuriko Koike, yeni tip korovavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ani artış nedeniyle kent sakinlerine hafta sonu evlerinden çıkmama çağrısında bulundu.

Tokyo Valisi'nden 'evden çıkmayın' çağrısı

 

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Vali Koike, son 24 saatte ülkede tespit edilen 114 yeni vakadan 41'inin Tokyo'da görüldüğünü bildirdi.

Bunun kentte önceki gün kaydedilen 17 yeni vakanın iki katından fazla olduğuna dikkati çeken Koike, vaka saylarında ani artışın görüldüğü dönemi atlatabilmek için vatandaşların hafta sonunda mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Vali Koike, gerekli görülürse, uzmanların tavsiyesiyle kentte sokağa çıkma yasağı da ilan edilebileceğini kaydetti.

Koike'nin açıklaması, dün Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek yıla ertelenmesine karar vermesinin ardından geldi.

Öte yandan, merkezi hükümet de Japon vatandaşlarına mecbur kalmadıkça yurt dışına seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Japonya'da bugüne kadar 1307 yeni tip koronavirüs vakası görülürken, 45 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 mart Corona Virüs Türkiye'de vaka (ölü) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (25 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

25 mart Corona Virüs Türkiye'de vaka (ölü) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (25 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

Sıradaki Haber