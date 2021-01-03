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03.01.2021 - 10:11 | | AA

Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağan üstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı.

Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı

Başkent ile bölgeyi çevreleyen Saitama, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinin valileri, artan vakalar üzerine Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile Tokyo’da bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Nişimura, "OHAL ilanını göz önünde bulunduracak seviyede ciddi koşullarda olduğumuza ilişkin mutabakata vardık." dedi.

Nişimura, OHAL kararının verilmesi öncesinde, hükümete bağlı Kovid-19 uzman heyetin tavsiye kararını bekleyeceklerini söyledi.

Tokyo Metropol Valiliği, başkentte 2020'nin son günü şimdiye dek ilk kez bir günlük vaka oranı 1000'i aştığını ve 1337 vaka kaydedildiğini açıklamıştı.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 600'E YAKLAŞIYOR

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 242 bin 768’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 bin 585’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 61 bin 774’e, Kanagawa’da 22 bin 114’e, Saitama’da 14 bin 729’a, Çiba’da 11 bin 443’e çıktı.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

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