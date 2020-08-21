Tokyo'da sıcaktan ölenlerin sayısı 148’e yükseldi

Ağustos ayından bu yana ardı ardına kaydedilen yüksek sıcaklıkla gündeme gelen Japonya'nın başkenti Tokyo'da 17 kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Son gelişmelerle birlikte bu ay sıcağa yenik düşenlerin sayısı 148'e yükseldi. Son ölüm vakalarının çoğunun kapalı alanda meydana geldiği belirtilirken, uzmanlar riskin yalnızca dışarıda olmadığı konusunda uyardı. Kapalı alanlarda klima kullanımının önemini yineleyen sağlık otoriteleri, sık sık su içilmesi ve mümkün olduğunca dışarıya çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.



Uzmanların "evde kalın" çağrılarına rağmen, çalışmak ya da okula gitmek zorunda olan yüz binler sıcak havaya aldırış etmeden günlük rutinlerini sürdürdü. Bugün Tokyo ve komşu eyaletlerinde 37 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle birçok kişi elektrikli fan kullanarak serinlemeye çalışırken, kadınların da şemsiye ile güneş çarpması riski ve güneşin zararlı ışınlarından korunmaya çalıştığı gözlendi. Bazı sakinler uzmanların "su için" uyarıları doğrultusunda içecek otomatlarının başını boş bırakmazken, dükkanlar da sıcak karşıtı ürünlere ön raflarda yer verdi. Yaz aylarında dolup taşan şehir parklarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle tenhalık göze çarptı.

"BU SICAKTA ÇALIŞMAK ZOR"



Japonya'da neredeyse toplumsal kural boyutunda yaygın olan maske kullanımı aşırı sıcakla birleşince dışarı çıkmak zorunda olanlara zor anlar yaşattı. Tokyo'da yaşayan Hollanda vatandaşı Yonathan Oomes (33), güneş altında yürümenin oldukça zor ve riskli olduğunu belirterek, "Hava aşırı sıcak ancak yapacak bir şey yok. Dışarıda olmak zor ve riskli olsa da çalışmak mecburiyetindeyim. Maske her şeyi daha da zorlaştırıyor. Ancak mümkün olduğunca su içerek, su kaybetmeyerek işime devam etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu. Japon vatandaşı Kazuki Takamasa ise (34), "Son günlerde hava çok sıcak. Maske kullanmak ise her şeyi daha da zorlaştırıyor. Ancak hergün işe gittiğim için yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

SICAKLIK REKORU KIRILMIŞTI



Japonya'da 17 Ağustos'ta ülke tarihinde görülen en yüksek sıcaklık değeri olan 41.1 derecelik sıcaklık kaydedilmiş, benzer değerlerin bir süre daha devam edeceğini belirten uzmanlar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği taktirde maskelerin açık alanlarda çıkarılabileceği belirtilmişti.