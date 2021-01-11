MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda 4 kişide covid-19'un yeni türü tespit edildi
ABONE OL
11.01.2021 - 05:53 | | AA

Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda 4 kişide covid-19'un yeni türü tespit edildi

Japonya'nun başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türü tespit edildi.

Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda 4 kişide covid-19'un yeni türü tespit edildi

 

Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo’daki Haneda Havalimanı'nda Brezilya çıkışlı 4 yolcuda Kovid-19’un yeni türüne rastlandı.

Sağlık Bakanlığı, Brezilya’nın Amazonas eyaletinden gelen ve 2 Ocak’ta Haneda Havalimanı'na inen yolcuların girdikleri karantina sonrası testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Karantinadaki 4 kişiden 40’lı yaşlardaki kişinin nefes güçlüğü çektiği, 30’lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiği kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, yolcuların numunelerini inceleyen Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), Kovid-19'un yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada bu yeni türün "ciddi semptomlar gösterdiği ya da daha bulaşıcı olduğu" yönünde kanıt bulunamadığı kaydedildi.

NIID Başkanı Wakita Takaji da bulunan yeni türün, daha önce İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen varyant ile bazı benzerlikler taşıdığını söyledi.

4.5'lik depremin ürkütücü sesi korkuttuAnkara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi | Ankara'da şiddetli deprem! Üst üste açıklamalar geldi

Son dakika haberi | Ankara'da şiddetli deprem! Üst üste açıklamalar geldi

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet