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18.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Tom Cruise yine küfredince işi bıraktılar

ABD’li aktör Tom Cruise’un (58) başrolünü oynadığı “Görevimiz Tehlike 7” filmi İngiltere’de çekiliyor.

Tom Cruise yine küfredince işi bıraktılar

Tom Cruise geçtiğimiz günlerde maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan set çalışanlarına küfredip, onları kovmakla tehdit etmişti. Bu olayın ardından aktörün Kovid-19 kurallarına uymayan set çalışanlarına bir kez daha bağırıp küfretmesi ortalığı karıştırdı. Gerginliğin iyice arttığı setin çalışanlarından birkaç kişi işten ayrıldı. Ekipten bir kişi, “Aynı zamanda filmin yapımcısı olan Tom’un koronavirüsten korunmak için elinden geleni yaptığını anlamıyorlar” dedi.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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