Tonlarca balık telef oldu! İşte sebebi...

Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu.
Son dakika! Malatya Pütürge'de korkutan deprem! Büyüklüğü 5.2! İlk görüntüler...Gelen bir son dakika haberine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Hasara var, can kaybı yok" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, "Hasara dönük ihbar yok" ifadelerini kullandı.