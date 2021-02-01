Toplu taşımada maske zorunluluğu

Yayınlanan karara göre, uçak, gemi, tren, metro, otobüs, taksi ve ortak kullanılan araçlar ile havaalanı, otobüs ve feribot terminali, metro istasyonu ve deniz limanlarında yüz maskesi takmak zorunlu olacak. Yolcuların yeme, içme ya da ilaç alma gibi nedenler haricinde sürekli maske takması gerekecek. 2 yaşından küçükler ve belirli sağlık koşulları bulunan kişiler, özel otomobillerinde seyahat edenler ve tek başına seyahat eden ticari kamyon sürücüleri ise bu yasaktan muaf olacak. Öte yandan, 20 Ocak’ta göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump’ın aksine maske kullanımı ve virüs kısıtlamaları konusunda daha ciddi kararlar alacağını duyurmuştu.