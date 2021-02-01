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01.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Toplu taşımada maske zorunluluğu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni bir genelgeyle bugünden itibaren ülke genelinde tüm toplu taşıma araçlarında yüz maskesi takılmasını zorunlu hale getirdi.

Toplu taşımada maske zorunluluğu

 

Yayınlanan karara göre, uçak, gemi, tren, metro, otobüs, taksi ve ortak kullanılan araçlar ile havaalanı, otobüs ve feribot terminali, metro istasyonu ve deniz limanlarında yüz maskesi takmak zorunlu olacak. Yolcuların yeme, içme ya da ilaç alma gibi nedenler haricinde sürekli maske takması gerekecek. 2 yaşından küçükler ve belirli sağlık koşulları bulunan kişiler, özel otomobillerinde seyahat edenler ve tek başına seyahat eden ticari kamyon sürücüleri ise bu yasaktan muaf olacak. Öte yandan, 20 Ocak’ta göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump’ın aksine maske kullanımı ve virüs kısıtlamaları konusunda daha ciddi kararlar alacağını duyurmuştu.

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