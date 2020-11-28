MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Traijk son! Çocuklarını kurtarmak için yangına daldı...
ABONE OL
28.11.2020 - 00:01 | | milliyet.com.tr

Traijk son! Çocuklarını kurtarmak için yangına daldı...

Rusya'nın Yakutsk şehrinde yaşanan trajedi tüm ülkeyi derinden sarstı. Bir annenin çocukları için gösterdiği kahramanlık tüm dünyayı derinden etkiledi.

Traijk son! Çocuklarını kurtarmak için yangına daldı...

Beş çocuk annesi kadın, çocukların korkunç bir ev yangınından kurtardıktan kısa bir süre sonra trajik bir şekilde öldü.

31 yaşındaki Gulnara Kostelnyuk, yanan tavanın üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ölümünden birkaç dakika önce kadın, 14 yaşından küçük çocuklarını yanan evden tahliye etmeyi ve hayatlarını kurtarmayı başardı.

İtfaiyeciler, yangının mutfakta bir sobadan başladığını ve çıkışı kapatan ahşap evi hızla sardığını söyledi.

Raporlara göre, Gulnara'nın 14 yaşındaki büyük oğlu susuzluktan uyanıp annesini uyandırdığında ev alevler içinde kalmış ve yoğun bir dumanla dolmuştu.

Gulnara, yanan bir odada mahsur kaldıklarını anladıktan sonra pencereye koştu ve camı kırdı.

Büyük oğlunun pencereden dışarı çıkmasına yardım eden anne, daha sonra dört küçük kardeşinin imdadına koştu.

Çocuklarını tahliye ettikten sonra, kendisi kaçamadan yanan tavandan üzerine düşen tahta kiriş yüzünden hayatını kaybetti.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cezaevinden izinli çıktı, yine hırsızlık yapıp tutuklandı

Cezaevinden izinli çıktı, yine hırsızlık yapıp tutuklandı

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçtan kaça kadar olacak?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçtan kaça kadar olacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet