Traijk son! Çocuklarını kurtarmak için yangına daldı...

Beş çocuk annesi kadın, çocukların korkunç bir ev yangınından kurtardıktan kısa bir süre sonra trajik bir şekilde öldü.

31 yaşındaki Gulnara Kostelnyuk, yanan tavanın üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ölümünden birkaç dakika önce kadın, 14 yaşından küçük çocuklarını yanan evden tahliye etmeyi ve hayatlarını kurtarmayı başardı.

İtfaiyeciler, yangının mutfakta bir sobadan başladığını ve çıkışı kapatan ahşap evi hızla sardığını söyledi.

Raporlara göre, Gulnara'nın 14 yaşındaki büyük oğlu susuzluktan uyanıp annesini uyandırdığında ev alevler içinde kalmış ve yoğun bir dumanla dolmuştu.

Gulnara, yanan bir odada mahsur kaldıklarını anladıktan sonra pencereye koştu ve camı kırdı.

Büyük oğlunun pencereden dışarı çıkmasına yardım eden anne, daha sonra dört küçük kardeşinin imdadına koştu.

Çocuklarını tahliye ettikten sonra, kendisi kaçamadan yanan tavandan üzerine düşen tahta kiriş yüzünden hayatını kaybetti.