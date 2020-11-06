‘Trump-Erdoğan ilişkisi nefes aldırıyordu’

Biden’ın, NATO yanlısı bir siyasetçi olmasının Türkiye açısından hem olumlu hem de olumsuz yanları bulunduğunu kaydeden Oğuzlu, “NATO ve Avrupalı müttefikleri önemsemesi, ABD’nin bu çerçevede yeniden lider olmak istemesi teoride iyi. NATO ne kadar güçlenirse Türkiye’nin NATO’daki ağırlığı da artar. Bu da Türkiye’yi Batı ülkeleriyle yakınlaştırabilir” dedi.

S-400 yaptırımları

ABD Kongresi’ndeki senatörler ve Temsilciler Meclisi’ndeki vekillerin çoğunun S-400 konusunda Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanmasını istediğini ancak Trump’ın bunları engellediğini hatırlatan Oğuzlu, “Sanato’daki kompozisyon da Türkiye lehine değişmedi. Senatörlerin çoğunun duruşu hala Türkiye karşıtı. Biden Başkan olursa Kongre’den gelecek Türkiye karşıtı yaptırıma ne kadar direnebilir bilmiyoruz” dedi.

Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili ilişkiye dikkat çeken Oğuzlu, “Bu ilişki bazı konularda Türkiye’ye biraz nefes aldırıyordu. Biden ile aynı kimya tutar mı bilinmez. Biden, Erdoğan hükümetine karşı bazı eleştirel açıklamalarda bulundu. En kötü senaryoda Biden ile Erdoğan arasında yakın ilişki kurulmazsa, bazı sorunlar doğabilir” diye konuştu.

‘Üslup farkları var’

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü’nden Doç.Dr. Helin Sarı Ertem ise, Trump veya Biden’ın göreve gelmesi durumunda ABD’nin, Türkiye ve Ortadoğu’ya yönelik politikalarının büyük zikzaklar çizmeyeceği görüşünde. Trump ile Biden arasında üslup, yönetim anlayışı gibi farklılıklar olduğunu belirten Ertem “ABD, her koşulda özellikle Çin, Rusya ve İran konularında Trump’ın 1. dönem politikalarını sürdüreceğinden, Türkiye’ye hala ihtiyacı var” diye konuştu.

Ertem, Biden’ın Barack Obama döneminde YPG’ye güçlü destek vermesiyle tanındığını, ancak YPG uğruna Türkiye ile “gemileri yakamayacağı” yorumunda bulundu.

Ertem, Joe Biden’ın başkan olması durumunda Kongre’de S-400’lere ilişkin Türkiye’ye uygulanacak baskının bir miktar artabileceğini ve Türkiye’nin, Rusya ile ABD arasında seçim yapmaya daha çok zorlanabileceğini söyledi.