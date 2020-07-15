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15.07.2020 - 17:18 |

Trump iyice uçtu! Meksika duvarı koronavirüsü yavaşlattı...

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana sınırdaki duvarı dilinden düşürmeyen ABD liderinin sözleri, alay konusu oldu.

Trump iyice uçtu! Meksika duvarı koronavirüsü yavaşlattı...

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında bazı kısımları yapılan sınır duvarının, koronavirüsün yayılmasını yavaşlattığını savundu.

Trump bu iddiayı daha önce de dile getirmişti.

Öte yandan ABD’deki koronavirüs vakalarının sayısı, Meksika’nın 10 katından fazla.

İki komşu ülke, zorunlu olmayan tüm seyahatleri yasaklama konusunda uzlaşmıştı.

Salgının başlamasıyla getirilen yasak, ABD’de vakaların son bir ay içinde tekrar artmaya başlaması üzerine, virüsün ülkelerinde benzer bir hızla yayılmasından endişelenen Meksika’nın talebi üzerine bir ay daha uzatılmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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