Trump’ın adayı göreve başladı

Senato çoğunluğunu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler, Demokrat senatörlerin karşı çıktığı oylamada, Barrett’i oy çoğunluğuyla Yüksek Mahkeme’ye gönderdi.

Genel kurulda yapılan oylamada Demokratların tamamı ile Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins aleyhte oy kullanırken 52 Cumhuriyetçi “Evet” oyu verdi. Barrett, daha sonra Beyaz Saray’da gerçekleştirilen törende yemin etti. Böylece Barrett, Yüksek Mahkeme’nin 9 üyesinden biri oldu.

ABD Başkanı Trump, yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Bugün Amerika için çok önemli bir gün” ifadesini kullandı.

Başkanlık seçimlerine 1 hafta kalmışken Demokratlar, Yüksek Mahkeme yargıçlığına şimdi atama yapılmasına karşı çıkıyordu. Demokratlar, söz konusu pozisyona getirilecek adayın yeni başkan tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca Demokratlar, liberal eğilimli yargıç Ruth Bader Ginsburg’un hayatını kaybetmesiyle yerine aday gösterilen muhafazakar görüşlü Barrett’in ABD’deki sağlık sistemi, kürtaj yasası ve eşcinsellik gibi tartışmalı konularda taraflı davranacağını ileri sürüyor.

NEDEN KRİTİK?

Barrett’in adaylığının onaylanmasıyla Yüksek Mahkemedeki siyasi eğilim haritası, 5 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç olarak şekillenmiş oldu. Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts’ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo, muhafazakarlar lehine 6’ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanan bu durumun, 3 Kasım’daki seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkemenin devreye girmesi halinde, Barrett’in çok kritik bir rol oynamasına imkan vermesi bekleniyor.

ABD OLAYLARA HAZIRLANIYOR





ABD’de 3 Kasım’daki başkanlık seçimi sonrası yaşanabilecek olaylar endişe yaratırken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın seçimden sonra ülkede patlayabilecek olası protestolara hazırlandığı belirtildi. CNN’in haberine göre, bakanlığa bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruması’nda yoğun hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza’dan üst düzey bir yetkilinin iddiasına göre, kurum, personelini hazır durumda bekletirken Gümrük ve Sınır Koruması, düzenli iç eğitimler düzenliyor. ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Vekili Ken Cuccinelli, “Gerektiğinde harekete geçmek için ekiplerimiz hazır” dedi.