Trump’tan İran için ‘açık kart’

Amerikan “Daily Beast” haber sitesinin, adının açıklanmasını istemeyen bazı ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, başta Pompeo olmak üzere ilgili diplomatlar ve yakın danışmanlarına İran konusunda “geniş kredi” verdi. Haberde, son birkaç haftadır seçim sonuçlarına odaklanan Trump’ın, dış politika konularıyla fazla ilgilenmediği ve özellikle İran konusunu tamamen Pompeo’ya bıraktığı ileri sürüldü. Trump’ın Pompeo ile görüşmelerine şahit oldukları belirtilen iki kıdemli yetkiliye göre Trump, “3. Dünya Savaşı çıkarmadığı sürece” İran’a uygulanan baskıyı artırması konusunda Pompeo’ya yetki verdi.

Habere göre Trump yönetiminin 20 Ocak’ta başkanlık görevini seçimleri kazanan Joe Biden’a devretmeden önce İran’a yeni ekonomik yaptırımlar açıklaması ve ekonomisini zora sokacak adımlar atması bekleniyor. Haberde ayrıca, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesi konusunda İsrail ile ABD istihbaratları arasında iş birliği yapılmış olabileceği iddiası da yer aldı.

İran’da iç tartışma

Öte yandan İran içerisinde de nükleer faaliyetler ile ilgili tartışma yaşanıyor. Ülkede ılımlı kanadı temsil eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, meclisin onayladığı “nükleer faaliyetlerin hızlandırılması”nı öngören tasarıyı, diplomatik faaliyet süreci için zararlı gördüklerini söyledi.

Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılmayı ve uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeyi öngören tasarıyı eleştirdi. Ruhani, “Meclisin kabul ettiği yasayı diplomatik faaliyetler süreci için zararlı görüyoruz. Hükümet bu yasayı olumlu görmüyor” dedi. Tasarının Anayasayı Koruyucular Konseyi’nce tekrar düzenlenmesi için meclise geri gönderildiği belirtildi.

Trump 2024 için adaylığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez kendi ağzından, 2024 başkanlık seçimi için aday olacağını duyurdu. Salı günü Beyaz Saray’da düzenlenen Noel partisi esnasında konuşan Trump’ın ABD basını tarafından elde edilen videolarda, adaylık hakkında ilk kez açıkça konuştuğu duyuluyor. Trump, “Muhteşem bir dört yıl oldu. Bir dört yıl için daha çalışıyoruz; aksi halde dört yıl sonra görüşürüz” ifadelerini kullandı. Trump’ın sözlerinin davetliler tarafından coşkuyla karşılandığı görülüyor.