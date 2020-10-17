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17.10.2020 - 07:00 |

Türk bilim insanı aşı müjdesini verdi

Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu BioNTech firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşının son aşamada olduğu açıklandı.

Türk bilim insanı aşı müjdesini verdi

Şahin’in Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada BioNTech’in ABD ilaç şirketi Pfizer’in desteğiyle geliştirdiği BNT162b2 adlı aşının tüm deneme süreçlerinin başarıyla sona erdiğini ve dağıtım için sadece gerekli iznin beklendiğini söyledi.

Aşının güvenirliğini ve virüse karşı koruyuculuğunu “mükemmel” olarak niteleyen Şahin, deneklerin antikor geliştirdiklerini ve bağışıklık kazandıklarını belirtti. Seri üretime geçtiklerini ve iznin çıkması durumunda derhal dağıtıma geçebileceklerini aktaran Şahin, “Pandemiyi sona erdirmemize çok az bir süre kaldı” dedi. Avrupa’da ilaç izni yetkisine sahip Avrupa İlaç Ajansı EMA da sürecin olumlu gittiğini açıkladı.

 

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