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04.11.2020 - 07:00 |

Türk camisine karşı çirkin hareket...

Öğretmen Samuel Paty’nin, Hz. Muhammed’e hakaret niteliğindeki karikatürü sınıfta öğrencilere göstermesinin ardından öldürülmesi nedeniyle Fransa’da başlayan gerginlik sürerken, ülkede bir Türk camisine domuz kafası bırakıldığı bildirildi.

Türk camisine karşı çirkin hareket...

Fransa’nın Compiegne kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Ulu Cami’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmaları yapılan camide dün sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi. Açıklamada, cami yönetiminin olayı kınadığı ve derin üzüntü duyduğu belirtilirken, polise şikayette bulunulduğu bildirildi. Fransa İslam Konseyi’nden (CFCM) yapılan açılamada da saldırı kınandı. Öte yandan, Afrika kıtasında etkili olan Mağrip el Kaidesi (AQIM), Hz. Muhammed’e hakaret eden herkesin öldürülmesi çağrısında bulundu. Karikatür hakkını savunan Macron’dan intikam alınması gerektiğini savunan AQIM, Paty’yi öldürdükten sonra öldürülen saldırganın “şehit” olduğunu iddia etti.

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