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17.02.2021 - 17:03 | | DHA

Son dakika! Türk şoförler düşen çığ sonucu mahsur kaldı! Yer: Kuzey Osetya!

Gelen bir son dakika haberine göre; Türk şoförler Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında otoyola çığ düşmesi sonucu mahsur kaldılar.

Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında çığ felaketi yaşandı. Otoyola düşen çığ nedeniyle çok sayıdaki TIR ve otomobilin yollarda mahsur kaldığı ifade edildi. 

Çığ altında mahsur kalanlar arasında Türk şoförlerinin de bulunduğu ifade edildi. Karlar altında kalan TIR sürücüleri mahsur kaldıkları o anları telefona kaydetti. 

Son dakika Türk şoförler düşen çığ sonucu mahsur kaldı Yer: Kuzey Osetya

Vladikavkaz kentinde kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu ifade edilirken, termometrelerin eksi 17'e kadar düştüğü belirtildi.

Son dakika Türk şoförler düşen çığ sonucu mahsur kaldı Yer: Kuzey Osetya

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