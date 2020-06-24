Türk üssüne saldırı son anda önlendi

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali’deki TURKSOM Askeri Eğitim Üssü’nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtti. Yılmaz, “İlk gelen bilgilere göre, eylemci kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştı ve Somalili askerlerin ‘Dur’ ihtarına uymayınca vuruldu” dedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, kışlaya yakın bir yerde meydana gelen olayda bir Somali vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Somali’de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası’na 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini en sert şekilde lanetliyor, Somali halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Somalili kardeşlerimizi terör örgütleriyle mücadelesinde yalnız bırakmayacağız.”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Mogadişu’da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz” denildi.