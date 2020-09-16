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16.09.2020 - 07:00 | | BRÜKSEL AA

‘Türkiye ile zıtlaşarak soruna çözüm bulunamaz’

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile zıtlaşmanın AB ile  Türkiye ilişkilerindeki sorunlara çözüm getirmeyeceğini, sorunların diyalog ve müzakere ile çözüleceğini söyledi.

‘Türkiye ile zıtlaşarak soruna çözüm bulunamaz’

Borrell, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin de  içinde bulunduğu dış ilişkiler konularındaki Genel Kurul toplantısında  milletvekillerine konuşma yaptı.

Borrell, şöyle devam etti:

“Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Bunu  istemiyoruz. Türkiye AB’nin önemli bir komşusu. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz. Türkiye aynı zamanda göç dahil birçok konuda önemli bir ortak. Örneğin göç akımlarını Türkiye’nin yardımı olmadan çözmenin zor olduğunu biliyoruz. Türkiye aynı zamanda AB’ye aday ülke.”

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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