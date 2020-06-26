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26.06.2020 - 21:44 | | AA

Türkiye Irak'tan PKK terör örgütüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Irak’ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Irak'tan PKK terör örgütüyle mücadelede iş birliği bekliyor

 

Sözcü Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarına ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünün açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçek dışı iddialara yer verildiğini belirten Aksoy, bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddiaların PKK terör örgütünün ve yandaşlarının Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını karalamaya yönelik propagandasından başka bir şey olmadığını bildirdi.

Aksoy, Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz. Esasen bu husus Irak makamlarınca da bilinmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir. Bu vesileyle, Irak’ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz."

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