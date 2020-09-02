Türkiye ve Rusya ateşkesten memnun

Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetini destekleyen Türkiye ile Tobruk hükümetini desteklediği belirtilen Rusya arasında gerçekleşen görüşmelerde olumlu mesajlar paylaşıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği heyetle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’un başkanlığındaki heyet Moskova’da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstişarelerde tarafımızdan, Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla Sirte ve Cufra’nın önemi vurgulanmıştır. Bu bölgelerin askerden arındırılması modellerinin belirlenmesi gerektiği üzerinde durulmuş, bu bağlamda BM (Birleşmiş Milletler) öncülüğünde Libyalılar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komisyonun çalışmalarına destek beyan edilmiştir. Görüşmelerde ayrıca, Libya’da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla BM himayesinde Libyalılar arasında kapsayıcı bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması ile Berlin Konferansı kararlarının uygulanmasının önemine işaret edilmiştir” denildi.

Berlin kararları vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Libya krizine ilişkin Türkiye ile temasların sürdürülmesi konusunda uzlaşıya varıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in, çatışmaların durdurulmasıyla ilgili daha önce yaptıkları açıklamaların önemi vurgulandı. Rusya Dışişleri, Moskova ve Ankara’nın Libya’da çatışan tarafların karşılıklı askeri eylemlerini durdurma kararı almış olmalarını memnuniyetle karşıladığı açıklamasını yaptı.

Açıklamada, “Moskova ve Ankara tüm önde gelen siyasi güçler ve oluşumların katılımıyla Libyalılar arasında yapıcı diyaloğun kurulmasına yardımcı olunması konusunda ileride yaklaşımların koordine edilmesiyle ilgili olduğunu teyit etti” ifadelerine yer verildi. Almanya’nın başkenti Berlin’de 19 Ocak’ta gerçekleşen konferansın kararlarının uygulanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Libya krizinin çözümü konusunda Rus ve Türk kurumları arasında temasların sürdürülmesi konusunda uzlaşıya varıldı” denildi. Libya’da, Başbakan Serrac ile Temsilciler Meclisi Başkanı Salih 21 Ağustos’ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

‘Mısır Salih’i tercih edebilir’

Fransa merkezli “Africa Intelligence” haber ve analiz portalında yer alan yazıda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin bölgede herhangi bir sıcak çatışma istemediği ifade edildi. Yazıda, çatışmadan çekinen Sisi’nin, bu bağlamda, ateşkes ilanı konusunda ön plana çıkan Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’i General Halife Hafter’e tercih edeceği öne sürüldü. Sisi’nin Libya’nın topraklarının büyük kısmını kontrol eden Hafter’e uzun zamandır koşulsuz destek verdiği ve onu kamuoyu önünde hala savunduğu hatırlatılarak “Mısır Cumhurbaşkanı, diğer yandan da diplomatik ve siyasi çıkış stratejisi arayışında” ifadesi kullanıldı. Bununla birlikte BAE’nin Hafter’e yönelik desteğinin devam ettiği, Mısır’ın bu konuda henüz BAE’yi ikna edemediği iddia edildi.