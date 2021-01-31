‘Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacımız var’

Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder, “Rheinische Post” gazetesine yaptığı açıklamada, “Coğrafi olarak bakarsanız, Avrupa’nın gücünü bulması için Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacı var. Bizi daha güçlü kılan yolları engellememeliyiz” diyerek Türkiye ile daha yakın iş birliği yapılması çağrısında bulundu.
Schröder, Almanya’da Hristiyan Birlik Partilerinin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin imtiyazlı ortaklık teklif etmesi atıfta bulunarak “İmtiyazlı ortaklık ifadesiyle aslında ‘dışarda kalın’ işareti verilmek isteniyor” dedi.