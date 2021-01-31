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31.01.2021 - 07:00 |

‘Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacımız var’

Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder, “Rheinische Post” gazetesine yaptığı açıklamada, “Coğrafi olarak bakarsanız, Avrupa’nın gücünü bulması için Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacı var. Bizi daha güçlü kılan yolları engellememeliyiz” diyerek Türkiye ile daha yakın iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

‘Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacımız var’

Schröder, Almanya’da Hristiyan Birlik Partilerinin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin imtiyazlı ortaklık teklif etmesi atıfta bulunarak “İmtiyazlı ortaklık ifadesiyle aslında ‘dışarda kalın’ işareti verilmek isteniyor” dedi.

 

40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybettiÇorum’un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Talihsiz çobanın cenazesini İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.
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