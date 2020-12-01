Türkiye ziyareti zirve sonrasında

AB liderler zirvesi öncesi Avrupa Parlamentosu (AP), AB ülkelerinden Kapalı Maraş’ın açılması ve Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması, Ada’daki Türk askerlerinin de çekilmesi talebinde bulunmuştu. Bu nedenle Lute’un programında değişikliğe gittiği ifade ediliyor. Müdahil tarafları gayrıresmî bir 5+1 konferans için yakınlaştırmanın yolunu arayan Lute, konferansın Ocak ayında toplanması teklifini de taraflara iletecek.

Fileleftheros Gazetesi’nde yayımlanan haberde, Kıbrıs sorununda beşli konferans aracılığıyla Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye yaptırım kararı almasının engellenmesi maksadıyla diplomatik perde gerisinde adımlar atılmakta olduğu iddia edildi. Diplomatik kaynaklar ise, gazetenin iddiası hakkında, Türkiye’nin AB için önemli bir partner olduğu vurgusunu yaptı. Öte yandan AB ile ilişkilerde Kıbrıs’ın masaya hep sorun olarak getirildiğine dikkat çekilirken, olası yaptırımların Kıbrıs görüşmelerine de doğrudan engel oluşturacağının altı çizildi.