Türkler evrenin sırlarını keşfediyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) evrende yaşam arayışının izini sürecek bir projesine liderlik eden Prof. Betül Kaçar’ın ardından Türk Profesör Kayhan Gültekin’in de “kayıp kara deliğin” gizemini çözmeye çalışan bir araştırmaya öncülük ettiği bildirildi. NASA’nın en güçlü teleskoplarından ikisinin kullanıldığı ve “Abell 2261” adlı galaksi kümesinin merkezinde neden süper kütleli bir kara delik tespit edilemediğini keşfetmek için yürütülen araştırmaya, Türk gökbilimci Doç. Dr. Kayhan Gültekin’in liderlik ettiği belirtildi. Michigan Üniversitesi’nde görev yapan Gültekin ve ekibinin makalesine göre, Chandra X-ray Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu’yla yapılan son gözlemlerde de bir galakside bulunması gereken devasa kara deliğe dair kanıt bulunamadı.

Amerikan Astronomi Topluluğu’nun dergisinde yayımlanan makalenin başyazarı olan Kayhan Gültekin, ABD merkezli Forbes dergisine verdiği demeçte, parlak bir galaksi kümesinin, Güneş’ten milyarlarca kat fazla kütleye sahip kara deliğini kaybetmesinin tek mantıklı açıklamasının “yerçekimsel dalga geri tepmesi” olarak bilinen süreç olduğunu söyledi.

ABD’de gündem oldu

Gültekin’e göre, bu süreçte birbirinin etrafında dönen iki kara deliğin yaydığı yerçekimi dalgalarının asimetrik yayılması durumunda, bir yönde çok fazla momentum taşınması sonucu söz konusu kara delik galaksinin merkezinden fırlatılmış olabilir. Böylece merkezden çıkan kara delik, uzayda galaksiler arasında dolaşmaya başlıyor.