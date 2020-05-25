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25.05.2020 - 17:56 | | DHA

Uçakta corona virüs kavgası

Rusya'da bir iç hat uçağında sosyal mesafe yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, arbedeyi diğer yolcular görüntüledi.

Rusya'da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta 'sosyal mesafe' kavgası çıktı. Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi.

Soçi'den kalkış yapan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Moskova'ya iniş yaptıktan hemen sonra yolculardan biri acele ederek inmeye çalıştı. Çıkış kapısına doğru yönelen kişi, diğer yolculara da çarparak ilerledi.

Uçakta corona virüs kavgası


Diğer yolculardan biri, acele eden kişiye dikkat emesini söyleyince ortalık karıştı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, iki kişinin yumruklaşarak kavga ettikleri görüldü.
Uçakta corona virüs kavgası


Acele eden kişiyle kavga eden kişi, "Bana dokundu" diyerek, diğerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığını savundu. Yolcuların ikisi de polis tarafından gözaltına alındı.

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