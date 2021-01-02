Üçlü koridor için harekete geçildi

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi amacıyla Ağdam’da kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi’nin en geç iki hafta içinde kurulacağını belirterek, Nahçıvan’la Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden birbirine bağlayacak koridora demiryolu yapacaklarını söyledi. Aliyev, “Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile ulaşım koridorunun oluşturulmasına büyük önem veriyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki heyeti önceki gün Bakü’de kabul eden Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da yapılacak faaliyetlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Devlet kanalı “Az TV” tarafından yayınlanan toplantıda konuşan Aliyev, Ağdam’daki Türk-Rus Ortak Merkezi’nin en geç iki hafta içinde kurulacağını söyledi. Aliyev, “Azerbaycan bu konudaki yükümlülüklerini yerine getiriyor. İzleme merkezi önümüzdeki 10 gün, en fazla iki hafta içinde hazır olacak” diye konuştu.

‘Türkiye de eklendi’

Aliyev, Nahçıvan üzerinden Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik bağları kolaylaştıracak bir ulaşım koridorunu faaliyete geçirecek projede mesafe aldıklarını da açıkladı.

Ermenistan’la yapılan barış anlaşmasının maddelerinden birinin, Ermenistan üzerinden Nahçıvan’ın Azerbaycan’a bir koridorla bağlanması olduğuna dikkati çeken Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan koridoruna Türkiye’nin de eklendiğini söyledi. “Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile ulaşım koridorunun oluşturulmasına büyük önem veriyor” diyen Aliyev, şöyle devam etti:

“Azerbaycan tarafı önümüzdeki günlerde Horadiz’den (Fizuli bölgesi) Ermenistan sınırı olan Zangilan’a demiryolu inşa etmeye başlayacak. Fizibilite çalışması hazır. Demiryolunun inşasının en fazla iki yıl süreceğine inanıyorum.”

Demiryolu hattındaki çalışmanın tamamlanmasını beklemeyeceklerini belirten Aliyev, “Horadiz’e demiryolu ve oradan da ağır kamyonlarla ulaşım yapılabileceğine inanıyoruz. Azerbaycan’dan, Ermenistan ve Nahçıvan topraklarından Türkiye’ye mal gönderip ters yönde mal alabileceğimizi düşünüyorum ve eminim” dedi.

‘Türk-Rus ilişkileri belirleyici olacak!’

Dünya çapında kriz bölgeleri ve çatışma alanlarıyla ilgili analiz ve çözüm önerileri hazırlayan Brüksel merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group-ICG), 2021 yılına ilişkin bir değerlendirme yayınladı. Buna göre dünya yeni yılda, bir dizi çatışma noktasıyla da mücadele edecek.

DW Türkçe’nin aktardığına göre ICG, ABD, Rusya ve Türkiye’nin, 10 maddede sıraladığı çatışma alanlarına ilişkin belirleyici ülkeler olacağını ifade etti. Yapılan analiz çalışmasında sıralanan çatışma potansiyeline sahip 10 konu başlığı şunlar:

1- Afganistan : Afganistan hükümetiyle, ülkede bir dönem büyük oranda hakimiyet kuran radikal İslamcı Taliban arasındaki barış süreci, kalıcı bir barışın sağlanması adına hayati öneme sahip.

2- Etiyopya : Etiyopya’nın Tigray bölgesinde, farklı etnik gruplar arasında kısa süre önce başlayan çatışmalara dikkat çeken ICG, sorunun çözümünün sadece diyalog yoluyla mümkün olabileceğini belirtiyor.

3- Sahel Bölgesi : Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan bölgede faal olan cihatçı grupların, etnik çatışmalardan faydalanarak Mali, Nijer ve Burkina Faso’da etkisini artırdığını ifade edilirken, bu coğrafyada daha büyük çatışmalar yaşanabileceği belirtiliyor.

4- Venezuela : Ekonomik açıdan çöküş yaşadığı belirtilen Güney Amerika ülkesinde, daha kötü toplumsal olaylar yaşanmaması için acilen iyi organize edilmiş bir iktidar değişikliğine gidilmesi gerektiği öne sürülüyor.

5- Libya : Libya’nın 2021’de de dünyadaki önemli çatışma noktalarından biri olacağını varsayan ICG’ye göre, dış güçlerin bu ülkedeki iç savaşa müdahalesi barışın sağlanmasını zorlaştırıyor.

6- Somali : Doğu Afrika ülkesinde uzun yıllardır cihatçı Eş-Şebab örgütüne karşı verilen mücadelenin ülkedeki gerilimi artırdığını kaydeden ICG, önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimlerin çatışma ortamını daha da şiddetlendirebileceğini belirtiyor.

7- Yemen : 2014 yılından bu yana devam eden iç savaşın sona ermesi için, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi hükümeti ile ülkenin güneyindeki geçici konseyin ve Husi milislerinin yeniden barış görüşmelerine başlaması gerektiğini vurgulanıyor.

8- ABD-İran : ABD’nin İran’a uyguladığı ve uygulattığı ambargoların işe yaramadığını ifade eden ICG, Tahran’ın nükleer malzeme stoğuna devam ettiğini ve füze programını geliştirdiğini belirtiyor. ICG ayrıca, ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’a, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya yeniden katılmasını tavsiye ediyor.

9- Türkiye-Rusya : Ankara ile Moskova’nın Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ meselesinde farklı tarafları desteklediğini vurgulayan ICG, iki ülkenin bu duruma rağmen bugüne dek anlaşabildiğini ancak olası bir büyük görüş ayrılığının pek çok noktada çatışmaları şiddetlendirebileceğini görüşünü savunuyor.

10- İklim değişikliği : ICG’nin listesindeki son başlık ise küresel ısınmaya sebep olan iklim değişikliği.