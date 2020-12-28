MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Uçuşu durdurulan Boeing 737 Max tekrar hizmet verecek
ABONE OL
28.12.2020 - 23:05 | | ABD, (DHA)

Uçuşu durdurulan Boeing 737 Max tekrar hizmet verecek

Endonezya ve Etiyopya’da meydana gelen ve 346 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazalarından sonra uçuşu durdurulan ve 'uçan tabut' yakıştırmaları yapılan Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının iki yıl sonra tekrar uçuş yapacağı duyuruldu.

Uçuşu durdurulan Boeing 737 Max tekrar hizmet verecek

 

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’e ait 737 Max tipi yolcu uçağının seferleri, Endonezya ve Etiyopya’da meydana gelen ve 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların ardından 2019’un Mart ayında durdurulmuştu. ABD medyası, Miami-New York seferi için yarın uçağın iki yıl aradan sonra tekrar sefer yapacağını bildirdi. Ayrıca, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin Boeing'in uçakta yaptığı değişiklikleri onayladığı ifade edildi.

BİRÇOK ÜLKE HENÜZ ONAY VERMEDİ

Birçok ülkenin havacılık otoriteleri, 737 Max'in kullanımını henüz onaylamadı. Ancak Brezilya havayolu şirketi GOL Havayolları, bu ayın başlarında yolcu uçuşları sunan ilk havayolu şirketi oldu. Öte yandan Meksika merkezli Aeromexico Havayolları, geçen hafta Mexico City ile Cancun arasındaki seferleri 737 Max ile yeniden başlattı.

Uşak'ta trafik kazasıUşak'ta hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu biri bebek 9 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması

Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Feci olay! 4 kişiye mezar oldu

Feci olay! 4 kişiye mezar oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet