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23.06.2020 - 11:15 |

Üçüz bebekler corona virüsle doğdu

Meksika'da doğumdan bir saat sonra yapılan testler pozitif sonuç verdi, olay dünyada bir ilk. Bebeklerden ikisinin durumları stabil, diğeri ise solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyor.

Üçüz bebekler corona virüsle doğdu

Meksika'da yeni doğan üçüz bebeklerin corona virüs testleri pozitif çıktı. Yetkililer bunun dünyada ilk kez görüldüğünü söylüyor.

Üçüzlere dünyaya gelmeleri sonrası bir saat içinde test yapıldığı, bebeklerin kimseyle teması olmadığı açıklandı.

Bebeklerden ikisinin durumları stabil, diğeri ise solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyor.

Bilim insanları bebekler üzerinde yapılacak çalışmanın virüsün hamile kadınlardan çocuklara geçip geçemeyeceğinin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Üçüzlerin anne ve babaları ise kendilerine yapılan corona virüs testi sonrası karantinaya alındı. Çift test sonuçlarını bekliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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