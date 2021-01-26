Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Karantina bitti, aşılama şubatta başlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 8 Ocak’ta başlayan ve 24 Ocak’ta sona eren karantina uygulamasına değindi.

Uygulamanın olumlu sonuçlarından ve yaklaşan aşılama kampanyasından bahseden Zelenskiy, “Karantinadan çıkışımızın ilk günü. Herkese teşekkür ederim. Karantina uygulaması sayesinde korkulan vaka artışları yaşanmadı. Şubat ayında ülkeye 1 milyon doz korona virüs aşısı gelecek ve aşılama kampanyası başlayacak. Konuya ilişkin detayları netleştikçe aktaracağız” dedi.

Ukrayna’da toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 328’e, toplam can kaybı ise 21 bin 924’e ulaştı.