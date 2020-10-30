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30.10.2020 - 20:38 | | AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ege Deniz'inde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi." ifadelerini kullandı. 

Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyen Zelenskiy, "Ukrayna dost Türkiye ve Yunanistan'ın bu trajik anında yanındadır." ifadesine yer verdi.

 

Vatandaş deprem anını böyle kaydettiŞantiyede çalışan vatandaş deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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