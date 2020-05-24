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24.05.2020 - 16:48 | | DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den Ramazan Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’den Ramazan Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde Zelensky’nin Ramazan Bayramı mesajına yer verildi.

Müslümanlar için Ramazan Bayramı’nın manevi yükseliş anlamına geldiğini vurgulayan Zelensky, “Bu bayram milyonlarca Müslüman'ın hayırlı ve asil işler yapmasına vesile oluyor. Akrabalara ve yakınlara içtenlikle önem vermek, merhamet ve karşılıklı anlayış, toplumda barışın, uyumun ve birliğin korunmasına katkıda bulunan evrensel değerlerdir. Her Müslüman ailenin uyum ve refah içerisinde olmasını temenni ediyorum. Sizlere sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

RAMAZAN BAYRAMI'NA RESMİ STATÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkede ‘resmi dini bayram’ ilan etmeye hazırlandığı duyurmuştu.

 

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