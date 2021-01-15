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15.01.2021 - 16:46 | | AA

Ukrayna, Kovid-19 kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldı

Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldığını bildirdi.

Ukrayna, Kovid-19 kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldı

 

 

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası yoğunluğuna göre 14 günde bir güncellenen listeye göre 128 ülkenin yeşil, 66 ülkenin ise kırmızı kategoride yer aldığı bildirildi. 

Kovid-19 vaka sayılarının düşmesiyle Türkiye tekrar listede yeşil bölge statüsüne geçirildi.

Bu kapsamda Türkiye vatandaşlarının Ukrayna'ya girerken negatif Kovid-19 testi sonucu ibraz etmek veya 14 gün karantinada kalma şartı kalkmış oldu. 

Ukrayna, Türkiye'yi 18 Aralık 2020'de kırmızı bölge kapsamına almıştı. 

Son 24 saatte 8 bin 199 Kovid-19 vakası görülen Ukrayna'da 8-24 Ocak dönemi için tedbirler artırılmıştı.

80 yaşındaki kocasını öldüren 75 yaşındaki Nimet Akgün ilk kez konuştuAnkara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, 75 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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