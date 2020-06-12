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12.06.2020 - 15:35 | | DHA

Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi corona virüse yakalandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi corona virüse yakalandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Olena Zelenska, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüse yakalandığını duyurdu. Karantina önlemlerinin hafifletilmesinin salgının sona erdiği anlamına gelmediğinin altını çizen Zelenska, "Bugün corona virüs testim pozitif çıktı. Beklenmedik bir haber. Özellikle de, ailem ile birlikte tüm kurallara uyduğumuz, maske ve eldiven taktığımız, çok az temasta bulunduğumuz göz önünde bulundurulduğunda" diye yazdı.

Zelenska, kendisini iyi hissettiğini ve diğer aile üyelerinden izole ettiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Zelenska'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

ZELENSKİ'NİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI  

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ve çocuğunun corona virüs testinin ise negatif sonuç verdiği belirtildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, insanlara koronavirüsün gerçekten bir veba (felaket) olmadığını göstermek için ciddi anlamda virüs kapmayı düşündüğünü söylemişti.

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