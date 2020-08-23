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23.08.2020 - 06:50 | | AA

Ukrayna, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakını gündeme getirmek için Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istediklerini açıkladı.

Ukrayna, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istiyor

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ceppar, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istediklerini belirtti.

Türk Konseyinin, Kırım ve Kırım Tatarları konusunu gündeme taşıyabilecekleri uluslararası bir platform olduğuna dikkati çeken Ceppar, ayrıca Kırım'daki güvenlik sorunlarına ilişkin Kiev’de konferans düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

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