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16.06.2020 - 11:02 | | DHA

Ukrayna, Türkiye’den gelenlere 14 günlük karantinayı kaldırdı

Ukrayna’nın koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını Türkiye’den gelenler için kaldırdığı bildirildi.

Ukrayna, Türkiye’den gelenlere 14 günlük karantinayı kaldırdı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgınının yayılımına göre ülkeleri ‘kırmızı’ ve ‘yeşil’ alan olarak 2 kategoriye ayırdı. 100 bin kişi başına 40’tan fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ülkeler ‘kırmızı alan’ olarak sınıflandırıldı. Bu listede yer alan 50 ülkeden Ukrayna’ya gelen kişilerin 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmaya devam edileceği belirtildi. Türkiye ise salgının yayılımının kritik düzeyde olmadığı ‘yeşil alan’ kategorisine dahil edildi. Böylece Türkiye’den Ukrayna’ya gelen kişilerin 2 hafta boyunca gözlem altında tutulmaları zorunlu olmayacak. 

Öte yandan Ukrayna, yabancılar için sınırlarını dünden itibaren yeniden açtı. Ülkeye gelen tüm yabancı ülke vatandaşlarının, koronavirüs (Covid-19) tedavisini kapsayan sağlık sigortası poliçesini ibraz etmeleri gerektiği belirtildi. Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin ve turistik seyahatlerin 1 Temmuz’da başlamasının beklendiği duyurulmuştu.

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