RBK Ukrayna'nÄ±n haberinde, polis ve savcÄ±lÄ±k ofisinin Biden aleyhine aÃ§Ä±lan davayÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Â
Emniyet teÅŸkilatÄ±ndan bir kaynaÄŸa dayandÄ±rÄ±lan haberde, soruÅŸturmanÄ±n eylÃ¼lde ortada suÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktardÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
BÄ°DEN'IN UKRAYNA'YA BASKI YAPTIÄžI Ä°DDÄ°ASIÂ
Joe Biden'Ä±n, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde oÄŸlu Hunter Biden'Ä±n Ukrayna menÅŸeli enerji firmasÄ±yla iliÅŸkilerine mÃ¼dahil olduÄŸu ve bu firmayÄ± soruÅŸturan baÅŸsavcÄ±nÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ukrayna'ya baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Â
Ukrayna'da konuya iliÅŸkin mayÄ±sta soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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