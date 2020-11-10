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10.11.2020 - 22:55 | | AA

Ukrayna'da Biden'a açÄ±lan davanÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

Ukrayna'da, ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Joe Biden'a Ã¼lkenin baÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶revden aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla aÃ§Ä±lan davanÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Ukrayna'da Biden'a açÄ±lan davanÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

RBK Ukrayna'nÄ±n haberinde, polis ve savcÄ±lÄ±k ofisinin Biden aleyhine aÃ§Ä±lan davayÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Â 

Emniyet teÅŸkilatÄ±ndan bir kaynaÄŸa dayandÄ±rÄ±lan haberde, soruÅŸturmanÄ±n eylÃ¼lde ortada suÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktardÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

BÄ°DEN'IN UKRAYNA'YA BASKI YAPTIÄžI Ä°DDÄ°ASIÂ 

Joe Biden'Ä±n, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde oÄŸlu Hunter Biden'Ä±n Ukrayna menÅŸeli enerji firmasÄ±yla iliÅŸkilerine mÃ¼dahil olduÄŸu ve bu firmayÄ± soruÅŸturan baÅŸsavcÄ±nÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ukrayna'ya baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Â 

Ukrayna'da konuya iliÅŸkin mayÄ±sta soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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