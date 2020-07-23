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23.07.2020 - 13:59 | | DHA/milliyet.com.tr

Ukrayna'da bir rehine krizi daha! El bombasıyla rehin aldı

Ukrayna’da araç hırsızlığı şüphelisi, el bombasıyla üst düzey bir polis memurunu rehin aldı. Şüphelinin daha önce başka suçlardan hapis yattığı, talebinin tekrar hapse girmemek olduğu ifade edildi.

Ukrayna'da bir rehine krizi daha! El bombasıyla rehin aldı

Ukrayna’nın Poltava kentinde araç hırsızlığı şüphelisi, el bombasıyla üst düzey polis memurunu rehin alarak bombayı patlatmakla tehdit etti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko, Facebook'ta yaptığı açıklamada, polis kuvvetlerinin, bir aracı kaçırdığından şüphelenilen adamın, el bombası çıkarıp memurlardan birini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Ukrayna medyası, şüphelinin talebinin hapse girmemek olduğunu duyurdu. Ukrayna medyasındaki habere göre, şüpheli Roman Skripnik, daha önce uyuşturucu satıcılığından hapis yattı.

KIEV’E GİDİYOR

Skripnik’in rehin aldığı polis memuru ile başkent Kiev’e doğru hareket ettiği, polis otomobillerinin de Skripnik’in kullandığı araca eşlik ettiği bildirildi.

13 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

Salı günü gerçekleşen bir diğer rehini krizinde ise, yolcu otobüsünde 13 kişiyi uzun süre rehin tutan silahlı saldırgan Maksim Krivoş, taleplerinden birinin yerine getirilmesi sonrasında rehineleri serbest bırakarak teslim olmuştu.

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