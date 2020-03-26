Ukrayna'da corona virüsü kaynaklı beşinci ölüm

Ukrayna'da Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sumsk bölgesinde, koronavirüs nedeniyle 76 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının da 136'dan 145'e yükseldiği belirtildi.

Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart'ta gerçekleşmişti.