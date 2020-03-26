26.03.2020 - 08:53 | | AA
Ukrayna'da corona virüsü kaynaklı beşinci ölüm
Ukrayna'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, vaka sayısı 145'e yükseldi.
Ukrayna'da Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sumsk bölgesinde, koronavirüs nedeniyle 76 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının da 136'dan 145'e yükseldiği belirtildi.
Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart'ta gerçekleşmişti.
Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdiDenizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Murat E. ambulansa bineceği sırada, Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.