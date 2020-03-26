MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna'da corona virüsü kaynaklı beşinci ölüm
ABONE OL
26.03.2020 - 08:53 | | AA

Ukrayna'da corona virüsü kaynaklı beşinci ölüm

Ukrayna'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, vaka sayısı 145'e yükseldi.

Ukrayna'da corona virüsü kaynaklı beşinci ölüm

Ukrayna'da Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sumsk bölgesinde, koronavirüs nedeniyle 76 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının da 136'dan 145'e yükseldiği belirtildi.

Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart'ta gerçekleşmişti.

Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdiDenizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Murat E. ambulansa bineceği sırada, Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı'na hangi pozisyonlarda alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı'na hangi pozisyonlarda alım yapılacak?

Sıradaki Haber